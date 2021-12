Les faits du week-end dans l'agglomération de Rouen

Ivre au volant, il percute le terre plein

Vendredi 17 juillet vers 23h30, la compagnie d'intervention patrouille boulevard de l'Europe à Rouen. Soudain, à l'angle de la rue Ledru-Rollin, les policiers aperçoivent un fourgon Mercedes heurter le terre-plein central. Ils décident de contrôler l'individu à bord du fourgon. Ce dernier s'arrête sans difficulté. Les policiers constatent qu'il est en état d'ébriété. Le jeune homme, né en février 1993 et demeurant à Rouen, avait 2g d'alcool dans le sang. Il a été placé en cellule de dégrisement puis placé en garde à vue.

Vol de portable à Rouen

Le lendemain, samedi 18 juillet c'est un vol de téléphone portable qui est commis rue du Champ des Oiseaux à Rouen. Les policiers interviennent et retrouvent l'individu qui correspond au signalement boulevard de l'Yser 20 minutes après le vol. Il est retrouvé en possession du téléphone portable de la victime. Né en août 1972, le voleur est déjà bien connu des services de police.

Exhibition sexuelle en plein Rouen



A 21h35, ce même jour, police secours est requis par un témoin pour se rendre rue Bouvreuil à Rouen. En arrivant sur les lieux, les forces de l'ordre aperçoivent un individu dans sa voiture vêtu uniquement d'un tee-shirt. L'homme, né en octobre 1957, est en train de se masturber. Un godemichet est posé sur le siège passager avant. Alcoolisé, il a été placé en garde à vue pour exhibition sexuelle.

Recel de voiture et possession d'arme prohibé à Caudebec-lès-Elbeuf

Vers 22h40 ce samedi 18 juillet, les policiers sont requis pour se rendre rue des Champs à Caudebec-lès-Elbeuf. Suite à une manifestation, un individu perturbent la tranquillité publique. Il est contrôlé en possession d'un couteau et circulant dans une Clio qui a été déclarée volée le vendredi 17 juillet à Montmorency (95). L'homme, né en juin 1978 et demeurant à Saint-Denis, a été interpellé pour recel de vol de véhicule et possession d'arme prohibé.

Ils braquent plusieurs véhicules à Grand Couronne

Les faits du week-end se terminent par un vol à la roulotte qui se déroule ce lundi 20 juillet peu après minuit. Deux individus circulent rue Braque à Grand-Couronne à bord d'une Renault Clio. L'un des deux casse la vitre arrière gauche d'un autre véhicule pour y dérober un appareil bluetooth. Les forces de l'ordre sont averties par un témoin. Avant l'arrivée des policiers, les deux mis en cause ont également eu le temps de voler deux enjoliveurs sur une autre Clio. Les deux jeunes, nés en 1986 et 1988 et habitant tous deux à Grand-Couronne ont été interpellés. Ils étaient sous l'empire d'un état alcoolique. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue.