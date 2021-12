San Francisco (AFP). Reddit veut dompter son côté sauvage, au risque de perdre son âme ?

Reddit est devenu l'un des sites internet les plus populaires au monde en laissant ses utilisateurs prendre le pouvoir et publier presque n'importe quoi sur ses forums. Sa tentative pour reprendre la main l'a plongé dans la tourmente. La plateforme, fondée il y a dix ans dans le Massachusetts (nord-est des Etats-Unis), revendiquait 164 millions de visiteurs uniques en juin et se présente comme "la page d'accueil d'internet". Le président américain Barack Obama et le co-fondateur milliardaire de Microsoft Bill Gates se sont prêtés à ses très suivies sessions de questions-réponses ("Demandez moi n'importe quoi", AMA en anglais). Ses utilisateurs, les "redditors", votent pour hiérarchiser les contenus sur ses forums thématiques ("subreddits"), modérés par des internautes bénévoles et consacrés à tous les sujets: science, religion, suprématie blanche, dénigrement des femmes Et c'est là que le bât blesse: les utilisateurs ont pris les rênes de Reddit et l'ont dirigé par moment vers les territoires "obscurs" d'internet, avec des contenus haineux, à la limite de l'illégalité. "Si vous vous comportez mal, quelqu'un finit par retirer vos privilèges", commente Rob Enderle, un analyste indépendant du secteur technologique. "Vous ne pouvez pas rester impunis indéfiniment." - Trolls - Reddit n'a pas été créé pour être "un bastion de la liberté d'expression, mais plutôt un endroit où une discussion ouverte et honnête peut avoir lieu", a affirmé cette semaine son patron et co-fondateur, Steve Huffman, en annonçant un projet visant à interdire la publication de certains types de contenus sur la plateforme. M. Huffman vient de remplacer Ellen Pao, restée en poste seulement quelques mois et dont des milliers de redditors avaient demandé le renvoi après le licenciement inexpliquée de la populaire coordinatrice des AMA, Victoria Taylor. Ellen Pao, qui a également été très médiatisée dans la Silicon Valley pour avoir porté plainte pour sexisme contre son ancien employeur, s'était aussi retrouvée la cible de propos incendiaires et sexistes sur la plateforme. "Reddit, c'est internet, et il montre tout le bien, le mal, et la laideur d'internet", a-t-elle commenté cette semaine dans une tribune publiée par le Washington Post. "Trouver l'équilibre entre la libre expression et la protection de la vie privée et des personnes a toujours été un défi pour les plateformes en ligne au contenu ouvert", soulignait-elle. "Mais cet équilibre devient de plus en plus difficile. Les trolls sont en train de gagner." - Colère montante - Un modérateur de Reddit, Matthew Amadea, a indiqué sur la radio publique de San Francisco KQED avoir signé la pétition contre Ellen Pao pour protester contre une dérive commerciale du site qui veut attirer davantage de publicité. Certains observateurs estiment qu'elle a payé pour la colère qui monte depuis plusieurs mois parmi les utilisateurs de Reddit face à un durcissement des règles. Le site a interdit en début d'année la "pornographie non-consensuelle" ou "porno-vengeance" ("revenge porn" en anglais), pratique qui consiste à publier des images explicites sans le consentement des personnes impliquées, notamment après un conflit ou une rupture.

