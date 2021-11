San Francisco (AFP). Twitter: le patron offre un tiers de ses actions aux salariés

Le patron et cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé jeudi qu'il donnait un tiers des titres du réseau social en sa possession aux salariés du groupe, soit environ 1% du capital. "Je donne environ un tiers de mes actions Twitter (exactement 1% de l'entreprise) à nos salariés", a annoncé Jack Dorsey dans un message publié sur le réseau social, où il explique vouloir ainsi "réinvestir directement dans notre personnel". "Je préfère avoir une plus petite partie de quelque chose de grand, plutôt qu'une part plus grande dans quelque chose de petit", a-t-il ajouté dans un second message. Sur la base du cours de clôture de l'action Twitter jeudi soir, les actions offertes représentent une valeur totale d'un peu moins de 200 millions de dollars. Après avoir assuré l'intérim pendant un peu plus de trois mois suite à la démission en juin du précédent patron Dick Costolo, Jack Dorsey vient d'être confirmé au poste de directeur général de Twitter, avec la mission d'en relancer la croissance. L'une des premières mesures qu'il a annoncées a été la suppression de 8% des effectifs du groupe, soit quelque 340 emplois. Jack Dorsey partage son temps entre Twitter et la société de paiements mobiles Square, dont il est également directeur général et qui avait publié la semaine dernière son projet d'entrée en Bourse. Ce dernier révélait que Jack Dorsey avait ces deux dernières années rendu une partie de ses actions Square à l'entreprise.

