Paris (AFP). Le gouvernement lance un audit sur la sûreté des sites industriels sensibles

Quatre jours après la double explosion survenue sur le site pétrochimique de Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône), le gouvernement a annoncé un audit de la sécurité et de la sûreté des sites industriels sensibles à l'occasion d'une réunion au ministère de l'Energie avec les industriels concernés. A l'issue de cette réunion, à laquelle participaient aussi des représentants des ministères de l'Intérieur, de la Défense et de l'Economie, la ministre de l'Ecologie et de l'Energie Ségolène Royal a annoncé des mesures pour renforcer la prévention contre des actes criminels ou terroristes. L'ensemble des 1.171 installations classées Seveso pour leur caractère sensible seront inspectées d'ici la fin de l'année et elles devront répondre d'ici la fin septembre à "un questionnaire précis sur les mesures de sécurité et de vigilance qu'elles sont censées mettre en place", a annoncé la ministre. L'objectif est que "l'ensemble des sites industriels aient vérifié si la liste des points sensibles, des points vulnérables, avaient été correctement traités et ces mesures de prévention correctement mises en place", a-t-elle précisé. Un audit interministériel plus approfondi, auprès d'entreprises volontaires, sera également mené dans les prochains mois, comme des exercices de prévention à travers le territoire. Par ailleurs, la collaboration entre pouvoirs publics et industriels sera améliorée comme l'avaient demandé les industriels participants, selon ce que plusieurs d'entre eux ont affirmé à l'AFP à l'issue de la réunion. "C'est quelque chose d'extrêmement positif", s'est félicité à l'AFP Joel Pedessac, directeur général du Comité français du butane et du propane (CFBP), qui regroupe environ 70 sites classés Seveso. "Jusqu'à il y a quelques semaines les sites industriels n'avaient souvent pas de numéro direct pour accéder rapidement à la police ou la gendarmerie en cas d'incident", a-t-il ajouté, les situations étant toutefois très variables d'une région à l'autre. La double explosion sur le site pétrochimique de LyondellBasell, comme l'attentat de l'usine Air Products de Saint-Quentin-Falavier (Isère), ont ainsi mis en évidence les difficultés des industriels pour sécuriser les sites contre toute attaque extérieure. Les points les plus sensibles concernent le contrôle des accès, notamment des entreprises sous-traitantes, ou encore la surveillance extérieure, même si les installations Seveso obéissent déjà à des exigences très strictes. "Depuis relativement peu de temps, nous faisons face à deux nouveaux risques: les attentats et les cyber-risques. Et face à cela nous ne sommes peut-être pas complètement équipés", a reconnu Jean Pelin, directeur général de l'Union des industries chimiques (UIC) qui concentre la moitié des sites classés Seveso en France. L'UIC, comme l'Union française des industries pétrolières (Ufip), ont souligné que les discussions avec les pouvoirs publics avaient été "constructives" et qu'elles allaient s'impliquer dans les actions proposées. "Le gouvernement n'impose pas de nouvelle règlementation, ne stigmatise pas les industriels", s'est félicité Jean Pelin. - Trop de transparence? - Toutefois, ils ont aussi pointé certains problèmes liés aux exigences de transparence sur les sites Seveso et qui n'ont pas totalement trouvé de réponse durant cette réunion. La dernière version de la réglementation, entrée en vigueur en juin, oblige ces sites à rendre disponible au public de nombreuses informations sur leur activité. "Nous souhaitons que ce ne soit que les informations génériques qui soient communiquées au public (), comme cela existe pour les secteurs de l'eau, du nucléaire ou de la défense", a insisté M. Pelin. Cela doit être mis en place "très rapidement", a-t-il ajouté.

