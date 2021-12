Paris (AFP). Le trafic TGV totalement interrompu entre Montparnasse et le sud-ouest

Pagaille sur le rail en pleins départs en vacances: le trafic TGV était totalement interrompu vendredi après-midi entre Paris-Montparnasse et le sud-ouest de la France à cause d'un pilier d'alimentation de caténaire endommagé lors d'un accident de la route près d?Angoulême. La circulation des TGV a été interrompue dans les deux sens à 15H40, sur les axes reliant Paris-Montparnasse à Bordeaux-Hendaye et Paris-Montparnasse à Bordeaux-Toulouse. Selon la SNCF, le trafic ne devrait pas reprendre avant le début de la soirée. L'accident à l'origine de cette interruption est survenu vers 15h30 sur la commune de Chalais, entre Libourne et Angoulême (Charente). D'importants dégâts ont été constatés dans ce secteur. "Une voiture a heurté un poteau d'alimentation électrique", précise la SNCF sur son site internet. "D'importants dégâts ont été constatés dans ce secteur", ajoute le groupe, qui précise interrompu le trafic "pour permettre à (ses) équipes d'intervenir". La voiture a fait une sortie de route et a "percuté un pylône supportant des caténaires qui sont tombés sur la voie", a précisé la gendarmerie. L'accident, qui s'est produit sur une route se trouvant en bordure de voie ferrée, n'a fait aucun blessé, a-t-elle précisé. - une grue attendue - Selon la SNCF, deux autres incidents ont par ailleurs perturbé le trafic au même moment: des incendies, survenus aux abords des voies près de Vendôme et de Bordeaux. Ils ont nécessité l'intervention des pompiers mais "sont désormais éteints", a indiqué une porte-parole du groupe. Selon une source policière, 18 TGV se trouvaient sur les voies entre Montparnasse et le sud-ouest au moment de l'incident. Ces derniers circulaient vendredi en fin d'après-midi avec des retards allant jusqu'à quatre heures, a précisé cette source. Les départs des trains encore en gare ont de leur côté été suspendus, en attendant que le caténaire endommagé soit redressé. "Une grue est en cours d'acheminement" sur les lieux de l'accident, a précisé la porte-parole de la SNCF. "Si tout va bien, les trains pourront circuler sur une voie à partir de 20H00", a ajouté cette porte-parole, qui assure qu'aucun train n'était "en détresse" en fin d'après-midi, les TGV bloqués sur les voies étant "approvisionnés en eau" et tous "climatisés". - "aucun train qui part!" - Tous les voyageurs bloqués seront remboursés à 100% du coût de leur voyage, a indiqué la porte-parole de la SNCF. Cet incident a provoqué la pagaille dans les gares, où plusieurs centaines de milliers de voyageurs sont attendus ce week-end en raison des grands départs en vacances. La SNCF a appelé vendredi les voyageurs à différer leur départ. A Montparnasse, les voyageurs tentaient vendredi soir de se frayer un chemin devant les quais dans une chaleur tropicale, à la recherche d'informations, selon un journaliste de l'AFP sur place. "Pour Bordeaux il n'y a aucun train qui part!", criait une employée de la SNCF. Une dame venue pour accueillir sa fille, bloquée dans un train depuis des heures, confiait ne pas savoir "quoi faire". "On devait repartir ensemble!" Bouée de piscine autour du cou et costume de ville, Hugo Journel prenait son mal en patience: "pour l'instant les infos sont contradictoires mais je pense que le train va être supprimé. On va dire au-revoir à notre week-end", explique le jeune homme.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire