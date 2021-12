Chattanooga (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: quatre militaires abattus par un tireur aux motivations inconnues

Un tireur solitaire a abattu jeudi quatre militaires avant d'être tué lors d'une double fusillade visant des bâtiments militaires près de Chattanooga dans le Tennessee (sud des Etats-Unis), un acte dont les motivations restent pour l'heure assez floues. Le tireur a été identifié par le FBI, en charge de l'enquête, comme étant Mohammod Youssuf Abdulazeez, 24 ans, mais les autorités ont estimé qu'il serait "prématuré" de spéculer sur ses motivations lors de cette fusillade, qui a également fait trois blessés. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme a tiré de l'extérieur sur les deux bâtiments visés en "longues rafales". Les images des télévisions locales montraient de très nombreux impacts de balles, souvent groupés. Les quatre morts sont tous des Marines, a confirmé le corps d'élite. Ils ont été abattus au centre des réservistes de la Navy et du corps des Marines. Un recruteur, blessé au centre de recrutement de Chattanooga, a pu quitter l'hôpital après avoir reçu des soins. Un policier a également été touché à une cheville. Le tireur a finalement été abattu sur place par la police. Le président américain Barack Obama a exprimé sa "douleur" pour les quatre militaires tués "qui servent notre pays". "Nous ne connaissons pas encore tous les détails" a-t-il expliqué, mais la personne qui a mené ces attaques "semble avoir agi seule". Un responsable américain avait indiqué plus tôt dans la journée que des tirs avaient été entendus à proximité de deux installations militaires distantes d'une dizaine de kilomètres: une base de réservistes de la marine américaine et un centre de recrutement où plusieurs forces armées sont présentes. Mohammod Youssuf Abdulazeez habitait dans une banlieue tranquille avec sa famille apparemment sans histoires. - "Un boum très fort" - Le jeune homme semblait avoir ouvert un blog dans lequel il n'avait écrit que deux textes, disant notamment que "la vie est courte et amère", et que les musulmans ne devaient "pas laisser passer l'occasion de se soumettre à Allah", selon le site américain spécialisé SITE. Le blog ne contenait cependant pas d'éléments montrant une éventuelle radicalisation, ni de menaces précises. Selon la chaîne locale WRCB, il avait décroché en 2012 un diplôme d'ingénieur à l'université du Tennessee à Chattanooga. L'établissement a confirmé sur Twitter que le tireur était l'un de ses anciens élèves. Une ancienne camarade d'école a assuré que le jeune homme, discret, était apprécié de ses pairs: "Il était sympa, drôle, gentil", s'est ainsi rappelé Kagan Wagner, citée par le journal local Chattanooga Times Free Press. "Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse faire ça". Il avait déjà eu affaire à la police une fois auparavant, arrêté en avril pour conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogue. Jeudi, il disposait de "plusieurs" armes, a commencé son expédition meurtrière vers 10H45 locales (15H45 GMT) et elle s'est achevée environ trente minutes plus tard, a indiqué Ed Reinhold, un agent du FBI en charge de l'enquête. L'organisation de défense des droits des musulmans, CAIR, a "condamné" cette "tuerie". Une base de la marine, ainsi que des commerces et plusieurs établissements scolaires avaient notamment été bouclés par mesure de précaution pendant la fusillade.

