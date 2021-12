Crise agricole : Une cellule de crise activée à la préfecture. Les syndicats convoquent la grande distribution

La préfète de la Manche a ouvert une cellule de crise, elle rassemble les services de l’état, la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et des banques pour régler les situations des exploitations agricoles les plus critiques financièrement et socialement.

Une action saluée par Sébastien Amand président de la FDSEA 50 qui rappelle la menace qui pèse sur l’emploi. Un emploi agricole engendre 7 emplois indirects dans la Manche.

La crise qui touche l’ensemble des productions, et c’est la double peine pour Jean-Christophe, 33 ans, installé depuis 2004 à Saint-Ebremond-des-Bonfossés, dans le pays saint-lois, il est producteur laitier et porcin.

L’avenir est sombre pour Valentin, 22 ans, il prépare la reprise d’une exploitation bovine, le 1er janvier prochain à Gourfaleur près de Saint-Lô.

Une réunion devrait se dérouler mardi, à Saint-lô, à l'initiative des syndicats agricoles, avec les responsables de l’agriculture, et les dirigeants de la grande distribution.