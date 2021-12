Cauterets (France) (AFP). Tour de France: départ de l'étape-reine des Pyrénées

Cent soixante-dix-sept coureurs (aucun non partant) ont pris le départ de la 12e étape du Tour de France sous le soleil de Lannemezan jeudi à 11h20 (09h20 GMT) pour l'étape-reine des Pyrénées qui impose quatre ascensions, avec la dernière, la plus dure, jusqu'au Plateau de Beille. Le parcours de cette 12e étape, long de 195 kilomètres à partir de Lannemezan, passe par le Portet d'Aspet (2e catégorie), vingt ans après le décès accidentel de l'Italien Fabio Casartelli, et le long et usant col de la Core (1re catégorie) dans la verte vallée de Bethmale. La course grimpe ensuite, par le versant de Massat, au port de Lers (1re catégorie), une zone préservée à proximité du somptueux massif de Montcalm, avant la descente sinueuse et technique vers Vicdessos. De longs faux-plats sur une route large et roulante conduisent enfin à la montée finale, l'une des plus ardues de cette 102e édition du Tour. L'ascension, l'équivalent pyrénéen de l'Alpe d'Huez de l'avis de nombre de coureurs, affiche une pente moyenne de 7,9 % sur 15,8 kilomètres pour rejoindre l'altitude de 1780 mètres. Depuis 1998, le Tour est arrivé cinq fois sur le site ariégeois de ski de fond avec, pour lauréats, l'Italien Marco Pantani (1998), l'Américain Lance Armstrong (2002 et 2004, déclassé ensuite), l'Espagnol Alberto Contador (2007) et le Belge Jelle Vanendert (2011). L'arrivée est prévue à 16h57 (prévision à 34 km/h de moyenne) après 195 kilomètres de course.

