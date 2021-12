Sortir l'été : vendredi 17 juillet

Aujourd'hui et demain, profitez de la tournée Skimboard School Tour 2015 à Villers-sur-Mer. Mauna Kéa assure tout au long de la journée des initiations et des démonstrations gratuites de skimboard. Rendez-vous sur la plage, face à l'Office de Tourisme de Villers-sur-Mer de 10h à 18h durant ces deux jours. Plus d'infos sur Mauna Kéa



Les quartiers d'été se déroulent en ce moment à Equeurdreville-Hainneville. Des activités sportives et ludiques proposées dans toute la ville, accessibles à toute la famille. Chaque semaine, un thème différent vous est proposé. Programme à retrouver sur Equeurdreville-Hainneville



Ce week-end, passez votre dimanche après-midi sous les platanes à l'Aigle. Au programme : concert gratuit de Norkito. Rendez-vous, ce dimanche à 17h, rue Marcel Guiet. Retrouvez le programme complet de l'été sur L'Aigle