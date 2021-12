Le Caen Basket Calvados boucle son recrutement avec l'arrivée de Marvin Phillips

Mercredi 15 juillet a été officialisé l'arrivée de Marvin Phillips, 32 ans, 2m03 et 107 kg, dans l'équipe du Caen Basket Calvados. Il a passé la dernière saison au Canada sous les couleurs de London Lightning, avec une moyenne de 19 points, 10 rebonds par match pour 36 matchs joués. Il a déjà joué en France en ProB avec Charleville Mézières et Rouen.

"C'est un joueur complet capable de jouer sur les postes 4 et 5, complémentaire de Ian Caskill, Romain Grégoire et Fabien Omont", précisait aujourd'hui Eric Fleury, le directeur sportif du CBC. "Expérimenté et humainement apprécié partout où il est passé, il devrait apporter beaucoup de choses ici".

Le recrutement pour cette nouvelle saison est donc clos, après l'arrivée de cette quatrième recrue. Il rejoint les nouveaux-venus Romain Grégoire, Jovonni Shuler et Karim Dahak.