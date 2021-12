Mathieu Duhamel : "Je veux rester à Caen"

Prêté en janvier dernier à Evian par le Stade Malherbe jusqu'à la fin de la saison, Mathieu Duhamel s'entraîne dans le groupe caennais depuis le début de la préparation estival malherbiste, le 30 juin dernier. Si des contacts ont bien été établis à son sujet entre la formation normande et Bastia, ils n'ont pu aboutir compte tenu de la situation financière du club corse.

Deux buts en deux matchs amicaux, dont celui inscrit ce mardi soir contre Le Havre dans le jeu. Comment vous sentez-vous ?

"Je fais ma petite préparation tranquille. On travaille bien. Je me sens bien ici donc ça se ressent dans mes performances. Je suis bien psychologiquement et physiquement."

Etes-vous sur le départ ou parti pour rester à Malherbe ?

"J'ai mon contrat, donc oui je suis bien caennais. Je l'ai prouvé ce soir puisqu'on a remporté ce trophée contre Le Havre. Je portais ce soir le maillot de Caen. Il me reste un an de contrat."

Mais souhaitez-vous rester ?

"Je ne veux pas partir. Le staff a émis le souhait que je parte, mais aujourd'hui j'ai dit, à la base, que je voulais rester. Je n'ai aucun contact avec d'autres clubs."

Andy Delort vient d'arriver à Caen pour jouer en pointe, au même poste que vous. Comment se passe la préparation ?

"Très bien. On s'adore. On était ensemble à Metz. On arrête pas de rigoler. On est tout le temps ensemble. Il y aura donc une concurrence saine, puisqu'on s'entend très bien. La concurrence fait partie du football et c'est ce qui fait progresser."

Les dirigeants caennais veulent engager deux joueurs offensifs de plus ces prochains jours. Comment prenez-vous cette nouvelle ?

"Je prends ça très bien. Ce sont aux dirigeants de décider de leur recrutement. Dans l'année, il y a des pépins physiques donc c'est très bien d'avoir plusieurs joueurs aux différents postes."