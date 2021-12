L'agenda club du samedi 18 juillet avec Dj Getdown, Assad et Stone Warley en Normandie

Vos soirées club du samedi 18 juillet

Dj Assad vient mixer aux Planches à Deauville dans le cadre du « Natty Rio Party Tour » avec saxplayer et performer de 23h00 à 7h00.

Dj Getdown parcourt les clubs depuis 20 ans et pose ses platines au Milton à Baudre ce samedi soir.

Soutenu par les plus grands Dj's comme Quentin Mosiman, Bob Sinclar ou encore Joachim Garraud. Il vient mixer après le Warm up de Dj Moranez.

Stone Warley, le chanteur officiel de la formation Lee Mashup vient vous ambiancer avec notamment le hit « Hum Connection » au Koncept à Lessay.

Participez au Gun Birthday au Skull Club à Torigny-sur-Vire. Retrouvez Dj JAM'S aux platines accompagné de KIRIKOO et JIMSTYLE. Vous profitez également d'un show de gogo et de la limousine sur réservation.

A l'Agrion à Ver c'est projet mousse avec machine à mousse XXL, tempête de neige énorme et 3 salles au sec. Vous profitez toujours de l'entrée offerte avant 23h30.