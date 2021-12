Mexico (AFP). Mexique: nouvelle évasion du baron de la drogue Joaquin El Chapo Guzman

Le baron mexicain de la drogue Joaquin "El Chapo" Guzman est parvenu à s'échapper d'une prison de haute sécurité pour la deuxième fois en 14 ans, en passant par un tunnel, ont annoncé les autorités dimanche, un coup dur pour le président Pena Nieto. Guzman a été vu pour la dernière fois samedi soir dans sa cellule de la prison d'Altiplano, à 90 kilomètres à l'ouest de la capitale. "Après avoir constaté grâce à la vidéo surveillance qu'il ne réapparaissait pas", les gardiens se sont rendus dans sa cellule et ont constaté sa disparition. Ils ont alors découvert un tunnel "d'une largeur d'environ 50 cm" et "d'une longueur de plus de 1.500 mètres" débouchant sur une demeure en construction, au milieu des champs. Le tunnel était équipé d'un système de ventilation et une moto installée sur des rails servait à extraire la terre et acheminer du matériel. Des recherches ont été lancées dans la zone pour le retrouver ainsi que sur les routes des Etats voisins. Les vols depuis l'aéroport voisin de Toluca ont été suspendus. Le président mexicain Enrique Pena Nieto s'est dit "profondément consterné" dimanche par l'évasion de ce baron de la drogue et l'"affront à l'Etat" que cela représente. "C'est un fait très regrettable qui a indigné et indigne la société mexicaine" a-t-il déclaré depuis l'ambassade du Mexique à Paris quelques heures après son arrivée en France où il doit effectuer une visite d'Etat de quatre jours. Pena Nieto s'est dit toutefois confiant envers les institutions pour "appréhender de nouveau" le fugitif. La ministre de la Justice américaine Loretta Lynch s'est dit "préoccupée" et a proposé "toute assistance qui pourrait aider à sa rapide capture". Trente fonctionnaires travaillant dans la prison vont être interrogés par les autorités. "El Chapo", diminutif de "chaparro" ("courtaud"), allusion à sa taille de 1,64 mètre, s'était déjà évadé d'une prison de haute sécurité en 2001, caché dans un panier à linge sale. Après 13 ans de traque, des militaires étaient parvenus à le capturer en février 2014 lors d'un raid nocturne dans la station balnéaire de Mazatlan, dans l'Etat de Sinaloa. Guzman, 58 ans, était considéré comme le baron de la drogue le plus recherché au monde, à la tête du puissant cartel de Sinaola. Sa tête avait été mise à prix cinq millions de dollars par les Etats-Unis et plus de 2,2 millions par le Mexique - Coup dur pour Pena Nieto - Cette deuxième évasion est un coup dur pour le président Pena Nieto en route actuellement vers la France où il doit effectuer une visite d'Etat de quatre jours à partir de lundi. Son gouvernement s'était engagé à arrêter ce baron de la drogue, puissant et craint, qui était devenu l'un des symboles du narcotrafic contre lequel l'ancien président Felipe Calderon (2006-2012) avait déployé l'armée. Après son arrestation l'an dernier, les autorités avaient exhibé devant les caméras ce petit homme moustachu, en chemise blanche, entouré de deux soldats de la Marine mexicaine.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire