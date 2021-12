Shanghai (AFP). Chine: le typhon Chan-hom arrive, un million de personnes évacuées

Le puissant typhon Chan-hom s'apprêtait à toucher samedi les côtes orientales de la Chine, déjà atteintes par des vagues géantes, provoquant l'évacuation de près d'un million de personnes et de vastes perturbations dans les transports. Ce typhon pourrait être le plus puissant à frapper la province de Zhejiang, située au sud de Shanghai, depuis 1949, a indiqué le Centre national météorologique chinois (NMC). La tempête devrait toucher terre dans l'après-midi ou en soirée, près de la ville portuaire de Ningbo (six millions d'habitants), avant de se diriger vers Shanghai (23 millions d'habitants). A midi(04H00 GMT), Chan-hom se trouvait à environ 75 kilomètres des côtes du Zhejiang, avec des vents jusqu'à 173 km/h, ayant un peu décéléré, selon le NMC, qui maintenait l'alerte rouge, la plus élevée. Les autorités provinciales du Zhejiang ont déjà procédé à l'évacuation d'environ 960.000 personnes, selon des médias d'Etat. Près de 30.000 bateaux de pêche ont dû rentrer s'abriter au port, alors que des vagues hautes de 10 mètres déferlaient sur le rivage, avait précédemment indiqué le centre météorologique. A travers le Zhejiang, de violentes bourrasques arrachaient déjà arbres et panneaux de signalisation, et dans la ville de Cixi, un bâtiment inoccupé s'est affaissé sous la pression des vents, rapportait la télévision locale. Celle-ci diffusait également des images de dizaines de melons flottant dans un champ inondé, dans le district de Sanmen. "Il se pourrait qu'il n'y ait aucune récolte cette saison", se lamentait un agriculteur. De fait, certaines parties de Zhejiang enregistraient des pluies diluviennes, avec des précipitations atteignant plus de 300 mm ces vingt-quatre dernières heures, selon les autorités locales. "Le typhon qui se rapproche semble très puissant. Nous avons fermé toutes nos portes et fenêtres et stocké de la nourriture", a déclaré à l'agence officielle Chine nouvelle Liu Yimin, un habitant du village côtier de Huagang. Au nord de Ningbo, la métropole shanghaïenne se préparait elle aussi à la tempête, enjoignant sa population à rester chez soi et annulant tous les évènements prévus en plein air. L'emblématique Oriental Pearl Tower était désormais fermée aux touristes. Plus de 400 vols au départ ou à destination des deux aéroports de Shanghai ont été annulés, tout comme 330 trajets de bus de longue distance et plusieurs trains. Le trafic automobile dans Shanghai était très fortement réduit, en contraste avec les engorgements habituels. Le long des rues dans le centre-ville, des branches d'arbres étaient arrachées par le vent. Des pêcheurs de la province de Fujian, située au sud de celle de Zhenjiang, avaient également été évacués vendredi. Plus de 30.000 personnes au Fujian ont été évacuées, et quelque 10.000 autres dans la province du Jiangsu, au nord de Shanghai. Ce typhon est la deuxième tempête à toucher la Chine en deux jours après l'arrivée de la tempête tropicale Linfa sur les côtes de la province de Guangdong (sud). Chan-hom a déjà fait cinq morts aux Philippines cette semaine et plus de 20 blessés en balayant vendredi l'archipel japonais d'Okinawa. Il a ensuite traversé Taïwan, où quatre personnes ont été blessées par des chutes d'arbres.

