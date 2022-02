Pékin (AFP). Typhon Soudelor: le bilan en Chine s'alourdit à 17 morts

Le typhon Soudelor a fait au moins 17 morts dans l'est de la Chine, et au moins cinq personnes étaient portées disparues dans le pays, frappé par endroits par les plus fortes pluies depuis un siècle, rapportaient lundi des médias officiels. Trois personnes ont été tuées et une autre portée disparue dans un glissement de terrain à Ningde dans la province du Fujian, selon le quotidien local Fujian Ribao. Dans la province voisine du Zhejiang, le bilan s'est alourdi à 14 morts et quatre personnes disparues, indiquait de son côté l'agence Chine nouvelle. Selon des responsables locaux des secours cités par l'agence, les victimes pourraient avoir été emportées par les inondations ou ensevelies sous des maisons effondrées. Quelque 1,58 million de personnes dans la ville avaient été touchées dimanche après-midi par le typhon Soudelor, qui a touché la Chine après avoir frappé Taïwan, avait précédemment rapporté Chine nouvelle. Les pertes économiques directement imputables au typhon dans les deux provinces du Fujian et du Zhejiang étaient estimées lundi à environ 8 milliards de yuans (1,17 milliard d'euros). Six personnes avaient déjà péri, et près de 380 blessées, lors du passage de Soudelor sur Taïwan, où des pluies torrentielles ont été enregistrées tandis que des coupures d'électricité sur l'île plongeaient dans le noir quatre millions de foyers . En Chine continentale, les pluies les plus importantes depuis 100 ans se sont abattues sur le comté de Wencheng, qui a enregistré des précipitations de 645 millimètres en 24 heures. Le typhon Soudelor, qui avait été qualifié de plus puissant de l'année à son approche de Taïwan avec des vents jusqu'à 230 km/h, a nettement faibli en touchant les côtes chinoises, puis en s'enfonçant dans les terres, et le Centre météorologique national a levé lundi son alerte typhon.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire