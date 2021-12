Londres (AFP). L'acteur égyptien Omar Sharif est mort d'une crise cardiaque à 83 ans

L'acteur égyptien Omar Sharif, né Michel Chalhoub, devenu une légende du cinéma grâce à ses rôles dans "Lawrence d'Arabie" et "Docteur Jivago", est décédé vendredi au Caire d'une crise cardiaque à l'âge de 83 ans, a indiqué son agent londonien à l'AFP. "Il est mort cet après-midi d'une crise cardiaque au Caire. Il était dans un hôpital spécialisé pour les patients atteints d'Alzheimer", a déclaré son agent Steve Kenis. La maladie l'avait contraint à s'éloigner des plateaux en 2012, après une dernière apparition dans "Rock The Casbah", de Laïla Marrakchi, clôturant une carrière riche de plus de 70 films. Né le 10 avril 1932 à Alexandrie, dans une famille de négociants en bois précieux d'origine syro-libanaise, Michel Chalhoub fut élevé dans le rite grec-catholique melkite. Il se convertit à l'islam avant son mariage avec la star égyptienne Faten Hamama, avec qui il aura un fils, Tarek. Sa carrière est lancée par le réalisateur égyptien Youssef Chahine, qui le fait tourner en 1954 dans "Ciel d'enfer". Avec sa femme pour partenaire, il jouera son premier rôle occidental dans "La châtelaine du Liban" de Richard Pottier, en 1956. Il devient une véritable vedette internationale après "Lawrence d'Arabie" (1962), qui lui vaut le Golden Globe du Meilleur Second rôle. Couronné en 2003 par un Lion d'or au festival du film de Venise pour l'ensemble de sa carrière, il reçoit en 2004 le César français du meilleur acteur pour "Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran" de François Dupeyron. Polyglotte, Omar Sharif a surtout vécu en France, aux États-Unis et en Italie.

