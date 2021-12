Stage préparatoire pour la médecine à Caen: inscriptions ouvertes !

Près de 1 500 étudiants sont inscrits en PACES (Première Année Communes aux Études de Santé), pour la rentrée prochaine à Caen. Le Tutorat Santé Caen met en place, depuis trois ans, deux semaines de stage de pré-rentrée pour se préparer à ce concours très sélectif.

Un stage 100% gratuit

"Le but c'est d'aider à faire la transition entre le lycée et la fac", explique Clara Varady, présidente de l'association. Ce stage préparatoire, 100% gratuit, permet aux néo-bacheliers de commencer à prendre un rythme de travail, de rencontrer les professeurs qu'ils auront durant toute l'année et de s'approprier les lieux où se dérouleront les cours. "Cette année, le stage sera plus complet au niveau du contenu et pourra aussi intéresser les redoublants".

Pratique. Du 17 au 28 août. Inscriptions sur le site du Tutorat Santé Caen. Tél. 07 83 13 47 98 ou 07 83 63 98 08.