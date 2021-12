Paris (AFP). La loi Macron formellement adoptée par le Parlement

Le projet de loi Macron est considéré comme définitivement adopté vendredi par le Parlement, au lendemain d'un ultime recours du gouvernement à l'article 49-3 de la Constitution, et en l'absence d'une motion de censure. Manuel Valls avait annoncé jeudi après-midi, à la tribune de l'Assemblée nationale, qu'il engageait pour la troisième fois sa responsabilité sur le projet de loi "pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques" du ministre de l'Economie Emmanuel Macron, texte emblématique pour l'exécutif. Cela avait ouvert un délai de 24 heures pour le dépôt d'une éventuelle motion de censure, mais la droite y avait renoncé cette fois par avance, et les députés du Front de gauche ont échoué à rassembler les 58 signataires nécessaires pour une motion de gauche.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire