Athènes (AFP). La Grèce promet dès la semaine prochaine des réformes des impôts et des retraites

La Grèce s'est engagée mercredi à des réformes des impôts et des retraites "dès la semaine prochaine" en échange d'un prêt sur trois ans par le Mécanisme de stabilité européen (MES), a indiqué le nouveau ministre grec des Finances Euclide Tsakolotos. Dans une lettre adressée au président du MES et rendue publique, le ministre a formellement demandé un prêt sur trois ans en s'engageant à "un paquet de réformes et de mesures qui doivent garantir la stabilité des finances publiques ()". Il a proposé "la mise en oeuvre immédiate, dès la semaine prochaine, de mesures pour réformer les secteurs d'impôts et des retraites".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire