Week-end rouge sur les routes de Normandie

Le trafic devrait être dense, prévient Bison Futé dans son point hebdomadaire de prévisions de la circulation routière. Vendredi 10 et samedi 11 juillet ont été classés en journées rouges dans le sens des départs, au niveau national comme en Normandie. Il est déconseillé de prendre la route entre 14h et 22h vendredi, comme entre 8h et 19h samedi. Aucun problème pour les départs le dimanche en revanche, ni sur les sens des retours.

Les principales difficultés sont attendues sur les péages des grands axes de la région, comme aux abords des grandes agglomérations.