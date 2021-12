Les Minions : le buzz commercial

Les Minions avaient instantanément séduit un public transgénérationnel lors de la sortie de "Moi, Moche et Méchant" 1 et 2 en 2010 et 2013. Mais à l'époque, les studios n'avaient pas parié sur le succès des produits dérivés.

Cette fois-ci, Universal a anticipé et développé la licence sans modération. L'offre commerciale s'adresse tout autant aux petits qu'aux grands : peluches, figurines, gadgets high tech, vêtements, accessoires de bureau, boissons et même bonbons à l'effigie des Minions.

Le succès ne faiblit pas, bien au contraire ! Stuart, Kevin, Bob et leurs compères se sont même hissés à la troisième place des ventes de licence de jouets. Ils talonnent de près les produits "Star Wars", sur la seconde place du podium, et "La Reine des Neiges" qui trône en tête du classement.

Le phénomène est similaire outre-Manche, où les Minions étaient d'ailleurs numéro 1 des ventes la semaine précédant la sortie du film.

"Les Minions", spin-off de la série de films "Moi, Moche et Méchant", sort sur les écrans français le mercredi 8 juillet.