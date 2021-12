Hand : Colombelles attaque un nouveau cycle

Le CLCH s'est employé à réaliser un recrutement performant avec pas moins de cinq arrivées. Celles-ci compensent ou provoquent les départs de Rahma Tered, Marie Gagez, Anne-Laure Mombrun, Margaux Le Sant et Mégane Gervais. A l'instar du Caen Handball, c'est au but que le recrutement majeur a été réalisé. Oana Amaxinesei, 29 ans, semble être la gardienne de top niveau après laquelle Colombelles court depuis quelques années. Elle retrouvera chez les Jaunes et Noires son ancienne coéquipière de Celles-sur-Belle, l'arrière gauche croate Vesna Tolic. Maëlle Tracol, issue des rangs d'Octeville, complète le trio de choc avec son expérience de la D2. Elle est la nouvelle meneuse de jeu colombelloise. Les jeunes Jeanne Godey (Granville, N3) et Emma Serdarevic (Bordes, N2) viennent faire leurs preuves à un niveau qu'elles vont découvrir.