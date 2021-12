Calais (AFP). Un migrant meurt dans le tunnel sous la Manche en voulant rallier l'Angleterre

Un migrant est décédé mardi dans le tunnel sous la Manche, en tentant de rallier la Grande-Bretagne, un accident rarissime dans le tunnel, qui intervient alors que les tentatives d'intrusion se sont multipliées ces dernières semaines. L'incident provoquait de fortes perturbations dans le trafic du tunnel, en fin de matinée, selon les comptes Twitter d'Eurotunnel et Eurostar. "Pour le moment, on suppose qu'il a voulu monter dans la navette qu'il a ratée et qu'il a été percuté par le train lui-même", a expliqué à l'AFP le directeur zonal de la police aux frontières (PAF), Patricio Martin. L'identité de ce migrant était inconnue dans l'immédiat, mais il n'était pas seul. Pas moins d'une quarantaine de personnes, originaires d'Afrique noire, ont tenté comme lui de rallier la Grande-Bretagne, avant d'être évacués au terme de l'incident. Les tentatives d'intrusion se multiplient depuis des semaines sur le site sécurisé d'Eurotunnel, mais la plupart du temps, les migrants sont repérés par les forces de l'ordre avant le départ des convois. "Actuellement, effectivement, ils (les migrants) se reportent beaucoup sur le tunnel sous la Manche. C'est pour ça qu'on a des forces en renfort le soir, et c'est vrai qu'on a plus d'intrusions que d'habitude. On se concentre sur la sécurité, pour que les navettes puissent partir", a expliqué M. Martin à l'AFP. Il s'agit du premier décès de ce type à l'intérieur même du tunnel depuis la prise de fonction du directeur zonal de la PAF il y a trois ans, à l'été 2012, mais il ne saurait dire si cela ne s'est pas produit plus tôt. Dans la nuit de vendredi à samedi, ce sont quelque 150 migrants qui ont tenté de s'introduire sur les quais d'embarquement, avant d'être repoussés à l'extérieur. Le 26 juin dernier, un migrant originaire d'Ethiopie avait trouvé la mort aux abords du tunnel sous la Manche, en tentant de monter dans une navette dans l'espoir de gagner la Grande-Bretagne. L'homme, qui essayait semble-t-il de monter sur un train en marche, avait été projeté sur un pylône en béton. - Des morts sur la route - Mardi, un des six intervalles du tunnel a été fermé pour les besoins de l'enquête, mais le trafic n'a pas été interrompu, selon une source proche du dossier, ce qu'a confirmé la préfecture. "Suite à la détection de migrants sur une navette fret, tôt ce matin, la navette a immédiatement été stoppée", a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais dans une réponse écrite à l'AFP. "Le trafic a été brièvement interrompu en tunnel dans le sens France vers Grande-Bretagne vers 05H45", a ajouté la préfecture. L'accident continuait à provoquer des retards à la mi-journée. Eurotunnel annonçait sur son compte Twitter que la navette impliquée dans l'accident avait été ramenée vers une gare côté français, pour la poursuite de l'enquête. L'opérateur du tunnel annonçait sur Twitter, des retards de deux heures pour ses navettes en provenance de Grande-Bretagne et d'une heure en provenance de France. Eurostar évoquait également des retards.

