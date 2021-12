Le chanteur américano-canadien Robin Thicke souhaite effacer son ardoise et laisse derrière lui cette satanée histoire avec la justice quant au plagiat de "Got to Give It Up" sorti en 1977 pour composer le morceau "Blurred Lines", un titre qui sera numéro 1 des deux côtés de l'Atlantique en 2013.

Aujourd'hui il nous propose d'écouter "Morning Sun", le premier extrait de son 8ème album à venir prochainement, découvrez ci-dessous le lyric vidéo.