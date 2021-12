Le Skim'School Tour 2015 tout l'été sur les plages de Normandie

Cela fait maintenant 9 ans que Le Mauna Kea organise sa grande tournée des plages avec le Skim'School Tour. L'objectif reste inchangé : vous faire découvrir différentes disciplines de glisse.

Vous découvrirez également l'importance de la laisse de mer, apprendrez à trier vos déchets, connaître leur durée de dégradation dans la nature via l'exposition "Respecte ta plage" et profiter de toutes les animations sur le respect de l'environnement et la préservation du littoral.Cette annéee vous verrez de nouveaux sujets comme les cétacés du Cotentin ou encore la pêche à pieds.

Toutes les dates de cette tournée Skim'School Tour 2015 :

Du 11 au 29 juillet et le 12 aout - Saint-pair sur mer

12 juillet / 21 aout - Carteret

17 et 18 juillet - Villers-sur-Mer

19 juillet et 16 aout - Courseulles-sur-Mer

20 juillet et 22 aout - Luc-sur-Mer

25 et 26 juillet - Barneville

18 juillet et 2 aout - Agon-coutainville

8 et 9 aout - Lion-sur-Mer

11 aout - Jullouville

23 aout Saint-Aubin-sur-Mer

4 septembre - Granville

Retrouvez toute l'actualité du Maunakéa sur leur site internet et sur leur page Facebook.