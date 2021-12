CFA 2 : les PTT Caen s'adaptent déjà au niveau national

Promus en CFA 2 à l'issue du dernier championnat de Division d'honneur, l'ASPTT s'apprête à retrouver le niveau national. En coulisses, des aménagements sont indispensables pour assurer la transition. Le budget sera ainsi "doublé pour atteindre 300 000 €, mais restera peu élevé par rapport à la moyenne des autres", annonce Guénaël Le Strat, président du club jaune et noir.

Calculs financiers

Le Conseil régional qui considère qu'une structure sportive est de haut niveau dés lors qu'elle atteint le niveau national pourrait revoir sa subvention à la hausse. "On bénéficiera peut-être d'une aide supplémentaire... Nous devons aussi rencontrer les élus de la mairie". La municipalité va fournir en novembre des vestiaires neufs au stade Maurice Fouque, conformes à la réglementation en vigueur. Concernant la soixantaine de partenaires privés, plus nombreux, leur participation représente un peu plus d'un tiers du budget. Au rayon des coûts, les déplacements plus longs, donc plus coûteux, occupent une place prépondérante. Les Postiers devraient être versés dans le groupe Ouest où figurent en majorité des équipes bretonnes. Une aide de la Fédération est effective dés l'arrivée en CFA 2, pour une partie des kilomètres effectués. Aucun joueur ne sera rémunéré.