Athènes (AFP). Référendum en Grèce - EN DIRECT

16:47 - Selon les sondages des derniers jours, le oui et le non sont presque à égalité, avec un petit avantage au oui. Mais il y a quelque 10% d'indécis, qu'Alexis Tsipras a encouragé dans la matinée à voter "oxi" (non). Se voulant rassurant, le Premier ministre a assuré, sur le chemin des urnes, qu'"aujourd'hui est un jour de fête et de joie". 16:42 - EN DIRECT - Près de 10 millions de Grecs votent depuis ce matin pour un référendum indécis dont le résultat sera crucial pour l'avenir du premier gouvernement de gauche radicale de l'UE, mais aussi pour la place de la Grèce dans l'Europe et l'avenir de la zone euro. La consultation arrive après cinq mois de discussions infructueuses, entre le gouvernement d'Athènes et les créanciers du pays. Prenant acte de l'impasse, le premier ministre Alexis Tsipras a annoncé le 27 juin ce référendum qui pose une question d'autant plus alambiquée que la Grèce n'est plus sous aucun programme d'aide depuis le 30 juin au soir: "Faut-il accepter le plan d'accord soumis par la Commission européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI) lors de l'Eurogroupe du 25 juin?". Les bureaux sont ouverts jusqu'à 16H00 GMT (18H00, heure française) et les premiers résultats sont attendus en début de soirée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire