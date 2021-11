Calais (AFP). Le trafic du tunnel sous la Manche perturbé en raison d'intrusions de migrants

Le trafic a été très perturbé dans la nuit de vendredi à samedi dans le tunnel sous la Manche, en raison de nombreuses tentatives d'intrusions de migrants sur le site sécurisé du tunnel à Calais, a-t-on appris de sources concordantes. "Depuis 22H30, environ 150 migrants ont tenté de s'introduire sur les quais d'embarquement", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la préfecture du Pas-de-Calais, qui a indiqué qu'il y avait eu une interruption du trafic. Vers 00H45, le trafic repartait, a constaté un correspondant de l'AFP, alors que de longues files de voitures s'étaient formées à l'embarquement. "On doit vérifier, on regarde chaque wagon, chaque navette", avait déclaré auparavant le porte-parole de la préfecture, expliquant que cela pouvait prendre du temps. "Les migrants présents dans le Calaisis en ce moment cherchent par tous les moyens à traverser la Manche. Nous subissons des tentatives d'intrusion tous les soirs", a déclaré à l'AFP un porte-parole d'Eurotunnel. "Nous adaptons notre système de transport pour assurer le meilleur niveau de sécurité et faire tourner nos trains", a-t-il ajouté. Alors que des dizaines de voitures et de camping-cars stationnés en file indienne derrière les barrières de sécurité se préparaient à rejoindre les navettes qui repartaient, de nombreux groupes de migrants étaient visibles autour du site sécurisé. Dans un silence impressionnant, ces groupes, très jeunes, composé d'hommes et de femmes, essentiellement des Africains, convergeaient vers les abords du site, pour tenter de s'introduire et de rejoindre les quais afin de rallier la Grande-Bretagne. Le 26 juin, un migrant originaire d'Ethiopie a trouvé la mort aux abords du tunnel sous la Manche, en tentant de monter dans une navette dans l'espoir de gagner la Grande-Bretagne. Les pompiers du Pas-de-Calais ont indiqué que l'homme, qui essayait de monter sur un train en marche, a été projeté sur un pylône en béton. Selon le dernier décompte de la préfecture, environ 3.000 migrants, essentiellement Érythréens, Éthiopiens, Soudanais et Afghans, sont recensés dans le Calaisis.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire