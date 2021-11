Athènes (AFP). Grèce: Tsipras rejoint la manifestation du non en fendant la foule de ses partisans

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a rejoint vendredi soir ses partisans qui manifestaient pour le non sur la place Syntagma, dans le centre d'Athènes, à pied depuis son bureau en fendant la foule. Plus de 25.000 personnes, selon la police, étaient rassemblées sur cette place pour dénoncer les politiques de rigueur proposées par les créanciers, UE et FMI, à l'avant-veille d'un référendum crucial pour le sort de la Grèce et de la zone euro. La présidente du Parlement proche du parti de la gauche radicale Syriza, Zoé Konstantopoulou, ainsi que de nombreux cadre du parti étaient présents à la manifestation. Sur le stade de marbre, site de l'organisation des premiers jeux Olympiques modernes en 1896, à moins d'un km de Syntagma, la contre-manifestation des partisans du "oui à l'Europe", rassemblait pendant ce temps plus de 22.000 personnes.

