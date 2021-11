Rouen : le zona joue à cache-cache

Le zona est une maladie qui touche uniquement les personnes ayant déjà contracté la varicelle. Or, 95% des adultes l'ont déjà eu. "Nous sommes donc quasiment tous porteurs du zona à l'état latent, explique Alice Léger, consultante pour LJ Communication. La maladie peut surgir à n'importe quel moment, ellle est imprévisible. Bien souvent, elle fait irruption lorsque l'on a une baisse des défenses immunitaires."

Les séniors particulièrement touchés

Une maladie qui touche une personne sur quatre au cours de sa vie et particulièrement les séniors. La maladie se caractérise par des éruptions cutanées qui durent entre deux et trois semaines. "Mais elle peut également entraîner des douleurs neurologiques persistantes, qui peuvent devenir invalidantes. Dans les cas extrêmes, on peut même perdre la vue", rapport la consultante.

L'opération "le zona joue à cache-cache" a eu lieu jusqu'à 12h ce vendredi 3 juillet. "C'est la première fois qu'on l'organise à Rouen. Le principe, c'est que les comédiens mimes, tous vêtus de rouge et symbolisant la maladie, suivent les piétons et imitent leurs gestes. Les comédiens symbolisent le virus caché en nous."

Si la maladie est imprévisible, un vaccin peut permettre de l'éviter, mis en place il y a seulement trois semaines. "Nous sommes là pour informer plus que pour communiquer sur le vaccin. Mais les médecins vont désormais pouvoir le proposer."

L'opération a reçu un bon accueil des passants, venus en nombre ce vendredi matin pour faire leurs courses sur le marché de la place Saint-Marc et ont découvert, amusés, les comédiens grimés.