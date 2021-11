Une centaine de tracteurs et la colère des agriculteurs investissent Saint-Lô !

Nouveau coup de force des agriculteurs de la Manche ce jeudi soir, 2 juillet 2015.

Paille, fumier, pneus ont été déversés sur les principaux ronds-points de la ville préfecture de la Manche par une centaine de tracteurs. Les engins sont venus de tout le département avec des convois au départ de Villeudieu-les-Poêles, de Carentan pour des opérations escargots.

Gros bataillon entre le rond-point de Guilberville et Saint-Lô étape finale.

C’est la colère du monde paysan qui s’est exprimé une nouvelle fois, après de nouvelles actions la veille qui avaient visé grossistes et laiterie.

Les syndicats FDSEA et JA 50 de la Manche répètent sans relâche depuis plus de 3 mois maintenant, le manque de valorisation des produits agricoles, payés en deçà des prix de productions au seul bénéfice de la grande distribution et des transformateurs.

Les syndicats annoncent qu’ils ne faibliront pas cet été, la pression restera forte même pendant les vacances.

De nouveaux coups de force sont à prévoir.

Ecoutez Sébastien Amand président de la FDSEA de la Manche