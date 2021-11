Paris (AFP). Jean-Marie Le Pen: Je suis président d'honneur à vie du Front national

Jean-Marie Le Pen, dont la suspension du Front national a été annulée jeudi par la justice, a affirmé sur RTL qu'il était "président d'honneur à vie" du parti, considérant que la justice avait "réglé tout cela" et que c'était "très clair". "Je suis président d'honneur à vie. Le tribunal a réglé tout cela en un seul attendu très clair", a affirmé M. Le Pen. Il a argué que "le questionnement du prochain congrès va peut-être supprimer la présidence d'honneur dans le futur, mais il ne peut pas la supprimer dans le passé". "J'ai été élu président d'honneur par le congrès et je le reste à vie", a-t-il insisté. Interrogé sur la déclaration de sa fille Marine Le Pen, présidente du FN, selon laquelle cette décision de justice "ne change rien", M. Le Pen a répliqué que si c'était le cas, "Marine Le Pen n'aurait pas pris la peine de répondre". "Quelque chose me gêne dans tout cela, c'est qu'au moment où le pays s'enfonce dans des difficultés innommables, la principale organisation nationale qu'est le Front national se consacre exclusivement depuis quatre mois à des problèmes internes et à la volonté de supprimer la présidence d'honneur de Jean-Marie Le Pen", a-t-il ajouté. Le FN a organisé un congrès extraordinaire par voie postale pour soumettre les nouveaux statuts du parti, où ne figure plus le titre honorifique de "président d'honneur" (celui de M. Le Pen jusqu'à sa suspension). Plus de 51.000 adhérents sont appelés à voter jusqu'au 10 juillet.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire