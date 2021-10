Greenpeace propose une drôle de visite ce week-end aux habitants du Cotentin. L'association écologiste ouvre les portes de l'Esperenza, son navire amiral, amarré au quai de France à Cherbourg. Le public pourra donc s'immerger dans le quotidien des membres d'équipage de l'Esperenza entre 10h et midi et de 14h à 17h samedi 27 et dimanche 28 mars.

