Paris (AFP). Grèce: si le oui l'emporte, je ne serai plus ministre assure Varoufakis

Yanis Varoufakis a assuré jeudi sur Bloomberg TV qu'il "ne sera plus" ministre des Finances de la Grèce si le oui l'emporte lors du référendum dimanche. A la question "Si le oui l'emporte, lundi vous ne serez plus ministre des Finances?", M. Varoufakis a répondu: "Je ne le serai plus", en référence à ce scrutin sur les dernières propositions de financement des créanciers de la Grèce, que le gouvernement emmené par Syriza appelle à rejeter.

