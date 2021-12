Berlin (AFP). Grèce: pour Berlin, les conditions ne sont pas réunies pour une nouvelle aide

Les "conditions pour des négociations autour d'un nouveau programme d'aide" ne sont pas réunies, compte tenu de la "décision d'hier des citoyens grecs", a déclaré lundi le porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel, Steffen Seibert. Le gouvernement allemand "a pris connaissance du +non+ clair exprimé et respecte ce résultat, le gouvernement fédéral reste prêt au dialogue () mais compte tenu de la décision d'hier des citoyens grecs, les conditions pour des négociations sur un nouveau programme d'aide ne sont pas réunies", a-t-il déclaré. Le porte-parole d'Angela Merkel a également affirmé que ce qui comptait étaient "les positions et non les personnes", sans davantage commenter la démission du ministre grec des Finances Yanis Varoufakis. "Il s'agit toujours de positions et pas de personnes", a déclaré Steffen Seibert, lors d'une conférence de presse du gouvernement, ajoutant, en réponse à une question, "croire que cela n'avait pas" suscité de sentiment particulier chez Angela Merkel.

