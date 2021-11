Au château de Caen, le rempart Est consolidé aux deux tiers

C'est la toute dernière étape, qui marque la fin de la deuxième phase de ce chantier qui en compte trois. Cette semaine, les ouvriers de l'entreprise Lefevre ont scellé une série de "tirants" le long du monument, sur une vingtaine de mètres du milieu du rempart Est. Peu de temps avant cette opération, qui vient apporter un point final à la consolidation de cette portion, des contrôles ont été effectués pour vérifier voire corriger la bonne tenue des injections de coulis de chaux, qui devaient boucher les vides constatés à l'intérieur du rempart. "Cela paraît simple, mais ces travaux nécessitent une grande préparation et un suivi permanent. C'est un travail très empirique", relève Carole Vilpoud, en charge du projet à la Ville de Caen.

L'ensemble des manœuvres permet de restaurer et de sécuriser le rempart, dont les deux murs se sont progressivement désolidarisés au fil du temps. La troisième phase du chantier est sur le point de débuter, et renouvellera les mêmes opérations sur la dernière dizaine de mètres du rempart Est. La fin des travaux est prévue d'ici huit mois, et sera suivi par l'ouverture d'un nouveau chantier, cette fois consacré au rempart sud, à côté du Café Mancel.

Côté fossés du château, les bâches mises en place il y a quelque temps seront par la suite enlevées pour permettre le développement rapide d'arbustes, dont les réseaux de racines aideront à maintenir les talus.