Le Caire (AFP). Violences en Egypte: 36 soldats et civils tués et 38 jihadistes

Au moins 36 soldats et civils ainsi que 38 combattants affiliés au groupe Etat islamique (EI) ont été tués mercredi dans les attentats jihadistes et les affrontements dans le Sinaï dans l'est de l'Egypte, ont indiqué des responsables. Une majorité de soldats figurent parmi les 36 morts, ont précisé les responsables de la sécurité et de la santé. Les jihadistes ont attaqué plusieurs barrages militaires qui ont été suivis d'affrontements avec l'armée et la police dans le nord de la péninsule du Sinaï.

