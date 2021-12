Le Caire (AFP). Attentat de l'EI contre le consulat d'Italie au Caire, un mort

Le groupe Etat islamique (EI) a mené samedi un attentat à la voiture piégée contre le consulat italien au Caire faisant un mort, la première attaque de l'organisation jihadiste contre une représentation diplomatique dans la capitale égyptienne. La déflagration, survenue aux environs de 06H30 locales (04H30 GMT), a soufflé une partie de la façade du consulat qui était alors fermé, laissant apparaître l'intérieur du bâtiment, situé au c?ur du Caire. Un civil est mort et neuf personnes, des policiers et des passants, ont été blessées, selon le porte-parole du ministère de la Santé. Il n'y pas eu de victimes italiennes. Aux alentours du consulat, les débris d'une voiture jonchaient le sol. Une guérite en bois de la police était entièrement détruite, tandis qu'une cinquantaine de bâtiments publics et d'habitations privées ont été touchés par l'explosion. Le ministre italien des Affaires étrangères Paolo Gentiloni a estimé qu'il ne faisait "aucun doute que l'objectif de l'attentat était le consulat italien", affirmant que son pays ne se laisserait "pas intimider". M. Gentiloni est attendu dans les prochains jours au Caire, selon les Affaires étrangères égyptiennes. Des diplomates avaient récemment indiqué à l'AFP avoir été avertis par la police égyptienne que les ambassades pourraient être prises pour cibles. - Menaces voilées - "L'Italie et l'Egypte sont et seront ensemble dans la lutte contre le terrorisme", a déclaré le Premier ministre italien Matteo Renzi, au téléphone avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Dans une conférence de presse, le Premier ministre égyptien Ibrahim Mahlab a appelé "tous les pays du monde à coordonner les efforts en vue de faire face au terrorisme, un fléau qui touche l'ensemble de la communauté internationale". C'est la première fois qu'une attaque vise une mission diplomatique en Egypte depuis le début il y a deux ans d'une vague d'attaques jihadistes dans le pays, principalement dans la péninsule du Sinaï. Et c'est la première revendication d'une attaque contre une mission diplomatique au Caire par l'EI, un groupe ultraradical responsable d'atrocités qui sévit dans plusieurs pays arabes, surtout en Syrie et en Irak. "Nos soldats ont réussi à faire détoner une voiture piégée de 450 kg d'explosifs contre le siège du consulat d'Italie au Caire", a affirmé l'EI dans un communiqué publié sur Twitter et diffusé par le centre de surveillance des sites jihadistes SITE. "Nous conseillons aux musulmans de rester éloignés de ces nids de sécurité qui sont des cibles légitimes pour les moujahidine", a-t-il ajouté en allusion vraisemblablement aux ambassades et consulats. Le texte est signé de "l'organisation Etat islamique-Egypte", alors qu'auparavant les attaques de l'EI en Egypte étaient revendiquées au nom de "L'EI-wilaya du Sinaï". - 'Lutter contre le terrorisme' -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire