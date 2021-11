Paris (AFP). La Cour des comptes épingle le peu d'efficacité de Pôle emploi

La Cour des comptes épingle Pôle emploi et notamment son "efficacité" insuffisante dans la lutte contre le chômage, dans un projet de rapport cité mercredi par le Parisien/Aujourd'hui en France. Ce document, intitulé "Pôle emploi à l'épreuve du chômage de masse", doit être rendu public "dans les prochains jours", selon le quotidien qui en a eu connaissance. D'après Le Parisien, les magistrats de la Cour des comptes pointent "des coûts croissants", une "dispersion des moyens", "une mission d'intermédiaire entre offre et demande qui n'est plus prioritaire" ainsi qu'une "connaissance insuffisante des besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises". "La question de l'efficacité de l'opérateur est régulièrement posée par les utilisateurs", écrivent les "sages" de la rue Cambon, selon lesquels "Pôle emploi ne serait à l'origine directe de la reprise d'emploi que dans 12,6% des cas". C'est pourquoi, "les résultats obtenus en matière de taux de retour à l'emploi sont décevants". Dans une réponse adressée le 8 juin à la Cour, François Nogué, président du conseil d'administration de Pôle emploi, "regrette que ce rapport méconnaisse la réalité du travail quotidien" et craint son "impact négatif en termes de motivation pour des agents qui se trouvent depuis des années en première ligne de la crise". Un nouveau record a été enregistré par Pôle emploi en mai, le nombre des demandeurs d'emploi sans activité (catégorie A) atteignant 3,55 millions (+16.200) en métropole. En incluant ceux qui ont eu une activité (temps partiel, CDD, intérim, catégories B et C), le nombre des demandeurs d'emploi a fait un bond de 69.600, pour culminer à 5,41 millions (5,71 avec l'Outre-medar/r), autre pic historique.

