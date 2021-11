Paris (France) (AFP). Athlétisme: Bolt laisse-t-il le champ libre à Gatlin aux Mondiaux?

Forfait sur blessure pour les meetings de Ligue de diamant de Paris samedi et de Lausanne le 9 juillet, Usain Bolt ouvre la piste à l'Américain Justin Gatlin, le meilleur sprinteur des deux dernières années, à quelques semaines des Mondiaux de Pékin fin août. C'est un coup de tonnerre dont "La Foudre" elle-même aura du mal à se remettre. "Le Jamaïcain de 28 ans ressent une gêne à la jambe gauche depuis sa dernière compétition, qui l'a empêché de s'entraîner comme il le souhaitait", ont annoncé mardi les organisateurs de la réunion de Paris. L'inquiétude est désormais grande de voir l'autoproclamée légende du sprint mondial ne pas rejoindre la Chine, pour son duel tant attendu avec Gatlin. Bolt "a consulté le Dr Müller-Wohlfahrt à Munich, qui a confirmé qu'il avait l'articulation sacro-iliaque (NDLR: au niveau du bassin) bloquée, ce qui restreint ses mouvements et crée une pression sur le genou et la cheville. Usain passera les prochains jours à Munich afin de pouvoir reprendre l'entraînement à temps plein et défendre ses titres aux Championnats du monde de Pékin fin août", indiquent les organisateurs. Bolt, qui souffre depuis sa jeunesse d'une scoliose, sait bien la somme d'efforts nécessaires à chaque fois pour remettre son organisme à niveau. Mais en est-il encore capable, à 28 ans bien tassés (il en aura 29 le 21 août, à la veille des Mondiaux) ? - Deux ans de transparence - Il a déjà démontré par le passé, lors de la saison 2012, qu'il pouvait revenir au top en deux mois. Mais un certain nombre d'éléments ne plaident aujourd'hui pas en sa faveur. Cela fait deux ans que le sextuple champion olympique de sprint n'effectue pas de saison complète. Depuis les Mondiaux-2013 en fait, dernière trace de sa gloire avec son triplé en or à Moscou (100, 200 et 4x100 m). En 2014, il s'est contenté d'une apparition aux Jeux du Commonwealth avec le relais jamaïcain, et d'un 100 m en salle en Pologne. Cette saison, il a participé aux relais mondiaux aux Bahamas, début mai. Mais à titre individuel, quelle transparence ! Une exhibition sur 100 m à Rio (10.12) et trois 200 m seulement, où ses performances ont soulevé de nombreuses interrogations (20.20 le 11 avril en Jamaïque, 20.13 le 26 mai à Ostrava, en République tchèque, et 20.29 à New York le 13 juin). Jamais, aussi tard dans la saison, Bolt n'était apparu aussi éloigné de sa meilleure forme. Jamais non plus, depuis son avènement en 2009, l'opposition n'a semblé aussi proche sur 100 m et même sur 200 m, sa chasse gardée : depuis le début de la saison en plein air, Justin Gatlin foudroie la concurrence à chacune de ses sorties. L'Américain au sulfureux passé est devenu celui qui peut mettre fin au règne de Bolt. Mais l'ancien détenteur du record du monde ne se fait guère d'illusions : ses deux suspensions pour dopage, en 2001 et 2006, pour une durée totale de six ans, jettent une ombre sur ses performances actuelles. "Beaucoup d'athlètes essaient d'atteindre leur pic de forme pour les Mondiaux, moi je dois juste maintenir mon niveau", a souri Gatlin lors des Championnats des Etats-Unis, le week-end dernier. - 'Je me couche avec Gatlin' -

