Pékin (AFP). Mondiaux d'athlétisme: le Jamaïcain Usain Bolt conserve son titre sur 100 m

Le Jamaïcain Usain Bolt a conservé son titre de champion du monde du 100 m en dominant l'Américain Justin Gatlin, contrôlé positif à deux reprises et suspendu 5 ans dans sa carrière, dimanche à Pékin. Bolt, sextuple champion olympique et désormais triple champion du monde de la discipline, s'est imposé en 9 sec 79/100e contre 9 sec 80/100e à Gatlin et 9 sec 92/100e à l'Américain Trayvon Bromell (vent:-0,5 m/s) et au Canadien Andre de Grasse, crédités du même temps.

