Paris (AFP). Athlétisme: Bolt forfait à Paris pour un problème à la jambe gauche

Usain Bolt a déclaré forfait pour le meeting Areva de Paris, samedi, ainsi que pour celui de Lausanne le 9 juillet, en raison d'un problème à la jambe gauche, ont annoncé mardi les organisateurs parisiens. "Je suis déçu de ne pas pouvoir concourir à Paris et Lausanne. J'adore courir dans ces deux meetings mais je ne suis pas à 100% de mes capacités. J'ai hâte de pouvoir reprendre l'entraînement à temps plein!", déclare le Jamaïcain, cité dans un communiqué des organisateurs. Ce forfait confirme les grandes difficultés du sextuple champion olympique de sprint à retrouver son meilleur niveau cette saison. "Le Jamaïcain de 28 ans ressent une gêne à la jambe gauche depuis sa dernière compétition, qui l'a empêché de s'entrainer comme il le souhaitait", précisent les organisateurs. A 28 ans, Bolt n'a plus effectué de saison complète depuis 2013, où il avait réussi un nouveau triplé en or (100, 200 et 4x100 m) aux championnats du monde de Moscou. Cette saison, il a participé à une exhibition sur 100 m à Rio (10.12) et à trois 200 m où ses performances ont soulevé de nombreuses interrogations (20.20 le 11 avril en Jamaïque, 20.13 le 26 juin à Ostrava et 20.29 à New York le 13 juin dernier). Son forfait aux championnats de Jamaïque, le week-end dernier, avait également relancé les spéculations sur son véritable état de forme, à moins de deux mois des Mondiaux de Pékin (22-30 août). Bolt "a consulté le Dr Müller-Wohlfahrt à Munich, qui a confirmé qu'il avait l'articulation sacro-iliaque bloquée, ce qui restreint ses mouvements et crée une pression sur le genou et la cheville. Usain passera les prochains jours à Munich afin de pouvoir reprendre l'entraînement à temps plein et défendre ses titres aux Championnats du Monde IAAF de Pékin fin août", indiquent les organisateurs. Le doute est désormais permis quant à la possibilité de voir la légende du sprint s'aligner en Chine.

