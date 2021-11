Sting, Scorpions, Kravitz au festival Beauregard ce week-end

"La scène française sera aussi bien représentée avec Julien Doré, Etienne Daho, Dominique A, Christine and the Queens, The Do", a souligné le directeur de la programmation Paul Langeois interrogé par l'AFP.

A ne pas rater non plus "des groupes comme Florence & The machine (soul et indie) qui n'a que deux dates en France", a-t-il ajouté.

Les Américains de Cypress Hill (Hip hop sous influences latines) n'ont eux aussi que trois dates en France.

Sont très attendus également le jeune londonien Benjamin Clementine, récompensé lors des dernières Victoires de la Musique, le crooner israélien Asaf Avidan, le jeune britannique à la voix grave George Ezra, qui a conquis l'Europe avec son tube "Budapest".

Parmi les 33 concerts programmés dans le parc du château de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, dans l'agglomération de Caen, on trouve aussi Crucified Barbara (métal) ou le groupe canadien Timber Timbre qui a signé la bande originale de la série "Spotless".

Le festival espère attirer autant de spectateurs que l'an passé (82.000). Il affiche un budget de 3,4 millions d'euros autofinancé à 95%.