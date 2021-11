Le Havre : une femme retrouvée baignant dans son sang

Une femme de 34 ans a été retrouvée ensanglantée aux abords de son domicile au Havre par ses voisins. Ces derniers ont fait appel aux pompiers et aux policiers. La jeune femme souffre de multiples plaies sur le corps, notamment au niveau des cuisses, de l'abdomen et du cou. Elle a été retrouvée consciente, mais délirante et les services de police n'ont pas réussi à obtenir plus d'informations.

Des traces de sang ainsi qu'une paire de ciseaux ensanglantée ont été retrouvées près de son logement. La jeune femme a été transportée à l'hôpital Monod. Son pronostic vital n'est pas engagé.