La Confédération Nationale de l’Élevage (CNE) organise l'opération nationale Vache verte, ce mercredi 1er juillet dans la capitale. En cette année 2015 placée sous le signe des négociations dans la lutte contre le changement climatique, cette démarche vient appuyer l'engagement des éleveurs de ruminants, explique la CNE dans un communiqué.

Le but de cet événement est de rappeler au public que les éleveurs français et leurs troupeaux participent au maintien, à la préservation et à l'entretien des milieux naturels et des territoires, entretiennent les paysages et rendent de nombreux services nécessaires à la vitalité rurale, au patrimoine et à la gastronomie. Et d'autre part rappeler qu'ils créent de l'emploi.

Mais les éleveurs ornais ne vont pas en rester là

Si chaque département a été invité à ensuite décliner localement cette opération nationale de communication, la FDSEA de l’Orne a décidé de rentrer de Paris à Alençon, à pieds, avec sa vache ! Quelques 200km, 4 éleveurs différents l'accompagneront quotidiennement, 20 jours de marche en tout, à la rencontre des français.

Anne-Marie Denis, présidente de la FDSEA de l'Orne :

Insolite : une vache va marcher de Paris à Alençon Impossible de lire le son.

Cette action de communication tombe à point, alors que depuis plusieurs semaines, les éleveurs, dont la trésorerie est souvent dans le rouge, revendiquent une revalorisation de leurs prix de production.