Port el Kantaoui (Tunisie) (AFP). Attentat en Tunisie: premières arrestations, ministres européens sur place

La Tunisie a annoncé lundi les premières arrestations en lien avec le pire attentat de son histoire commis il y a trois jours dans un hôtel en bord de mer, Londres payant le plus lourd tribut avec probablement une trentaine de morts. Les ministres allemand, français et britannique de l'Intérieur se sont rendus dans la matinée à Port El Kantaoui, près de Sousse au sud de Tunis, dans l'hôtel où un étudiant tunisien de 23 ans a tué vendredi 38 personnes, en majorité des touristes étrangers, avant d'être abattu. L'attentat a été revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), une organisation ultraradicale qui sème la terreur dans plusieurs pays arabes, notamment en Syrie et en Irak où elle occupe de larges pans de territoire. "Nous avons commencé par arrêter un premier groupe, dont le nombre est important, du réseau qui était derrière ce criminel terroriste", a dit le ministre de l'Intérieur Najem Gharsalli en allusion à l'auteur de l'attaque, identifié comme Seifeddine Rezgui, 23 ans. M. Gharsalli, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'hôtel Imperial Marhaba aux côtés de ses homologues français Bernard Cazeneuve, allemand Thomas de Maizière et britannique Theresa May, n'a cependant pas précisé le nombre ou l'affiliation des personnes arrêtées. "Je promets aux victimes que ces tueurs criminels seront présentés à la justice pour être punis de manière juste", a-t-il dit. Il a remercié ses homologues européens de leur présence "en ces moments difficiles", en rappelant que le gouvernement avait décidé de déployer des policiers armés sur les plages du pays et à l'intérieur des hôtels ainsi que de fermer toutes les mosquées hors du contrôle des autorités et "diffusant un discours de haine". - 'Nous sommes désolés' - A ses côtés, son homologue britannique Theresa May a assuré que "les terroristes ne l'emporteront pas. Nous serons unis () pour défendre nos valeurs". La Grande-Bretagne a payé le plus lourd tribut dans l'attaque. Dix-huit Britanniques figurent parmi les 38 morts mais ce bilan pourrait s'alourdir et atteindre "environ 30" morts, selon Londres. Cette attaque est la plus meurtrière pour les citoyens britanniques depuis les attentats suicides du 7 juillet 2005 à Londres (52 morts), dont le pays s'apprête à commémorer le dixième anniversaire. Les autorités tunisiennes ont affirmé avoir identifié jusqu'ici 20 des 38 victimes. Parmi elles des ressortissants belge, allemand, irlandais et portugais. Trente-neuf personnes ont été blessées. Avant leur conférence de presse, les quatre ministres se sont recueillis, une gerbe de fleur à la main, avant de les déposer sur le site du drame. L'assaillant s'était rendu sur la plage de l'hôtel Imperial Marhaba à Port El Kantaoui (140 km au sud de Tunis), une Kalachnikov cachée dans son parasol, avant d'ouvrir le feu sur les touristes. Lundi, sur les lieux du carnage, des fleurs continuaient d'être déposées avec ces messages: "Nous sommes désolés", "Nous sommes musulmans, pas terroristes". Dans l'hôtel voisin, des touristes prenaient leur petit-déjeuner tandis que d'autres se baignaient ou prenaient le soleil au bord de la mer. "Nous sommes là depuis le 17 juin. C'est un endroit ravissant, les gens sont super. On ne voulait pas partir, on se sent plutôt en sécurité, surtout avec la police et l'armée. Il y a plus de policiers maintenant", dit à l'AFP John Edwards, un Britannique en vacances. Néanmoins, des milliers de touristes ont été évacués par des avions affrétés par les tours opérateurs après l'attentat.

