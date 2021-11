Athènes (AFP). Grèce: Tsipras confirme la fermeture temporaire des banques et un contrôle des capitaux

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé dimanche soir à la télévision la fermeture temporaire des banques grecques, et l'instauration d'un contrôle des capitaux, tout en invitant la population au sang-froid. Le refus de l'Eurogroupe de prolonger le programme d'assistance à la Grèce au-delà du 30 juin "a conduit la BCE à ne pas augmenter la liquidité des banques grecques et a contraint la Banque de Grèce à activer les mesures de fermeture temporaire des banques et de limitation des retraits bancaires", a déclaré M. Tsipras, tout en assurant que "les dépôts des citoyens dans les banques grecques sont absolument garantis".

