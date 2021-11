Taipei (AFP). La poudre colorante s'embrase dans un parc aquatique à Taïwan: 509 blessés, dont 188 graves

Une explosion dans un parc aquatique samedi à Taïwan a fait plus de 500 blessés, dont 200 graves, lorsque de la poudre colorante projetée sur la foule a pris feu, selon le dernier bilan communiqué dimanche par les autorités. L'accident s'est produit alors qu'un millier de personnes, la plupart lycéens ou étudiants, étaient rassemblées dans le parc "Formosa Fun Coast" à New Taipei City, commune formant une couronne autour de la capitale Taipei. Des images dramatiques de la télévision locale ont montré la foule dansant dans un nuage de poudre multicolore qui soudainement s'embrase et transforme des victimes en torches humaines. Uniquement vêtus de maillots de bain, les clients du parc tentent de fuir la boule de feu qui progresse en consumant la poudre dont leurs corps sont recouverts et qu'ils ont aussi inhalée, s'occasionnant de graves blessures aux poumons. "A priori cette explosion et l'incendie ont été causés par les jets de poudre. Cela a pu être déclenché par la chaleur des spots lumineux sur la scène", a expliqué un porte-parole des pompiers de New Taipei. Selon le directeur adjoint des Affaires sanitaires de la ville, Lee Lih-jong, le nombre de blessés a plus que doublé depuis l'accident et s'établissait provisoirement dimanche à 509, dont 188 graves. Le bilan s'alourdit à mesure que sont comptabilisées les personnes qui n'avaient pas été prises en charge sur place par les secours et s'étaient rendues à l'hôpital par leurs propres moyens. - 24 heures critiques - Certaines victimes ont été brûlées sur plus de 40% de la surface de leur corps. Mais "en plus des brûlures de la peau, on a des brûlures des voies respiratoires dues à la grande quantité de poudre inhalée", a expliqué Lee Lih-jong. "Les prochaines 24 heures vont être critiques pour ces blessés graves", a-t-il précisé à l'AFP. Un témoin a raconté à la chaîne de télévision locale CTI : "Tout a commencé sur le côté gauche de la scène. Au début je croyais que cela faisait partie des effets spéciaux du spectacle mais j'ai ensuite réalisé que quelque chose clochait et les gens ont commencé à hurler et à courir". Des empreintes de pas ensanglantées étaient toujours visibles dimanche matin sur le site, a constaté un journaliste de l'AFP. L'incendie a été rapidement maîtrisé mais les pompiers et les services d'urgence n'ont pu approcher leurs véhicules du site. Les blessés ont dû être évacués sur des civières ou par leurs amis à l'aide de bouées gonflables. L'identification des blessés se poursuivait mais il s'agit en très grande majorité de jeunes gens. "Ils ont l'air très jeune, une vingtaine d'années et même moins", selon M. Lee. Le responsable de l'événement "Color Play Asia", Lu Chung-chi, ainsi que quatre collaborateurs, ont été arrêtés, a indiqué la police. "Ils vont être présentés au parquet dans le cadre d'une enquête pour infraction aux règles de sécurité publique et blessures par négligence", a indiqué à l'AFP le porte-parole de la police de New Taipei, Yen Po-ren. "Nous sommes tristes et nous regrettons cet accident", a déclaré le maire de New Taipei, Eric Chu, à des journalistes, ajoutant qu'il avait ordonné la "fermeture immédiate du parc et l'ouverture d'une enquête rigoureuse".

