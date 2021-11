15 ans de prison, retrait de l'autorité parentale, et mandat de recherche international

Sa femme avait demandé le divorce. Son mari, étudiant à la double nationalité franco-péruvienne, qui avait raté sa 1ère année de médecine en France et qui poursuivait ses étude en Argentine, l'avait trompé. Il l'avait aussi déjà violentée à de multiple reprises, et menacée de mort.

Le 17 mai 2010, un rendez-vous avait été pris entre lui et elle, pour régler des questions pratiques, comme la vente de leur maison. Rendez-vous en public en plein centre de Caen, car elle craignait de nouvelles violences.

Mais l'homme en a profité pour la pousser dans sa voiture, lui ligoter les mains, et poignarder son épouse : des copupures de 3 et 4 centimètres sur les carotides, une dizaine d'estafilades au cou, une cinquantaine de plaies sur les membres et le thorax.

Le 16 juin 2013, l'homme avait été condamné par les assises du Calvados à 10 ans de prison, et incarcéré. Mais il a fait appel et il a finalement été remis en liberté.

Il aurait donc du être rejugé en appel, en octobre 2014, par les assises de l’Orne, défendu par le très médiatique avocat Dupont Moretti. Mais l'homme n'est jamais venu. Un mandat d'arrêt international a été lancé par Interpol pour tenter de le retrouver, mais sans succès.

Il n'était donc pas là ce vendredi matin 26 juin 2015, seconde date prévue pour son appel devant les assises, pour le juger, ce qui a malgré tout été fait « par défaut », en son absence.

Son ex femme, remariée depuis, a livré un témoignage particulièrement poignant son ombre pèse toujours sur moi a-t-elle expliqué il doit bien rire de nous, il doit être au pérou, il se fiche de nous depuis le début.

L'homme n'était pas à son procès. Mais la famille de celui-ci était là, provoquant un incident de séance en enregistrant les débats, ce qui est interdit dans tous les tribunaux.

L'ex épouse poursuit, raconte son accouchement prématuré lorsqu'elle a appris que son agresseeur qui avait fait appel de son premier jugement, avait été libéré. L'enfant en porte des séquelles. Il n'arrive pas à parler.

Et puis elle explique : je dormais avec une bombe lacrymogène. Je pleurais tout le temps. J'ai eu peur pour la vie de mes enfants.

Et puis, c'est la mère de l'accusé, qui était la nourrice des enfants, qui l'a mise aux prud'hommes. C'est la Brigade Anti Criminalité qui l'arrête, car elle au volant de sa voiture, mais que son ex mari a déclaré volée...

C'est encore une pancarte que la famille de l'ex mari est venue installer en face de l'école où elle travaille.

La cour d'assise a condamné le péruvien par défaut à 15 ans de prison, au retrait de son autorité parentale. Le mandat de recherche international d'Interpol est maintenu.

Mais si par hasard le condamné est un jour retrouvé, il sera rejugé. Une quatrième convocation devant les assises... Ainsi le veut la loi.