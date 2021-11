Mogadiscio (AFP). Somalie: des dizaines de morts dans l'attaque d'une base de l'UA

Des dizaines de personnes, en majorité des soldats burundais, ont été tuées vendredi à Lego par les islamistes shebab dans l'attaque d'une base de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom), selon des témoins. Si le bilan était confirmé, cette attaque serait l'une des plus meurtrières de ces dernières années contre l'Amisom, présente en Somalie depuis 2007 pour appuyer les fragiles autorités somaliennes dans leur combat contre les shebab. "Les combats ont été les plus violents jamais observés dans la zone, les combattants shebab ont complètement pris le contrôle de la base et tué de nombreux soldats", a déclaré à l'AFP Alinur Mohamed, un chef local du village de Lego, situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale Mogadiscio. Des témoins ont parlé d'au moins 50 morts, mais l'attaque a eu lieu dans une région difficile d'accès et aucun bilan officiel n'a encore été fourni. Les shebab avaient affirmé vendredi matin s'être emparés de cette base de l'UA, située sur la route reliant Mogadiscio à la ville de Baïdoa, avoir fait "des dizaines" de morts et saisi des armes. Ils avaient aussi assuré que leur drapeau flottait désormais sur la base. Leur porte-parole, Ali Mohamud Rage, a salué "un jour heureux pour la nation musulmane". L'Amisom a condamné l'attaque et confirmé des "pertes" au sein du contingent burundais, sans fournir de détails. Son chef, Maman Sidikou, a cependant assuré que l'attaque "n'entamerait pas (la) détermination (de la Force) à continuer de soutenir le gouvernement et le peuple somalien jusqu'à ce qu'ils soient libérés du terrorisme". Un porte-parole de la force, le lieutenant colonel Paul Njuguna, avait auparavant précisé que les combats avaient duré plusieurs heures sur la base, et que des renforts avaient été envoyés sur place. - Lourd tribut de l'armée burundaise - Selon des habitants, le raid a commencé avec une attaque-suicide à la voiture piégée sur l'entrée de la base, avant que des dizaines de miliciens armés de mitraillettes et de lance-grenades ne donnent l'assaut. Un autre chef local, Ahmed Bulle, a raconté avoir vu des insurgés piller les lieux. "Les shebab ont entièrement pris le contrôle de la zone, le bilan pourrait être supérieur à 50" morts, a-t-il dit. "Il y a de nombreux cadavres, la plupart d'entre eux portent des uniformes". La base de Lego était tenue par une centaine de soldats burundais, qui font partie de la force de 22.000 hommes de l'Amisom. L'armée burundaise a déjà payé un lourd tribut dans le combat contre les shebab en Somalie. En octobre 2011, les shebab avaient exhibé dans la banlieue de Mogadiscio des dizaines de corps de soldats originaires de ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs, à la suite de violents combats dans la capitale. En début de la même année, le contingent burundais avait perdu plus de 40 hommes en à peine deux semaines dans une offensive lancée par le gouvernement somalien et l'Amisom à Mogadiscio contre les shebab. Les insurgés détenaient alors plusieurs positions clés dans la capitale. Ils en avaient été délogés en août suivant. Les islamistes, à la tête d'une insurrection armée depuis 2007, ont depuis aussi été chassés de la plupart de leurs bastions des centre et sud somaliens. Ils conservent cependant le contrôle de larges zones rurales et multiplient les opérations de guérilla, notamment contre les cibles institutionnelles, intensifiant traditionnellement leurs actions durant le mois de jeûne musulman du ramadan.

